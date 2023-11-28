عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أستراليا تحظر واردات السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بسبب الأطفال| تفاصيل

أستراليا تحظر وارد
أستراليا تحظر وارد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد

قررت أستراليا حظر واردات السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة اعتبارًا من شهر يناير القادم. 

كما سيتم أيضًا وضع قوانين جديدة لوقف تصنيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد والإعلان عنها وتوريدها إلى الدولة.

يأتي ذلك وسط حملة أوسع للتخلص التدريجي من التدخين الإلكتروني الترفيهي بشكل كامل. 

كما ترغب أستراليا في منع استيراد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في محاولة منها للحد من إدمان الأطفال للنيكوتين، بحسب ما ذكرت صحيفة BBC الإخبارية.

المراهقون هم الفئة الأبرز 

وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة سيدني في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من ربع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا قد استخدموا السجائر الإلكترونية. 

في حين وجد بحث أجراه مجلس السرطان الأسترالي الخيري أن 9 من كل 10 مراهقين في نفس الفئة العمرية من السهل عليهم الوصول إلى السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين.

وقد أصبح من غير القانوني لأي أسترالي شراء أو استيراد السجائر الإلكترونية أو النيكوتين بدون وصفة طبية منذ عام 2021.

ولكن على الرغم من هذه القيود، استمرت معدلات الإدمان في الارتفاع بشكل كبير.

وهو ما دفع مارك بتلر، وزير الصحة الفيدرالي الذي يقود عملية الحظر، للقول بأن السجائر الإلكترونية خلقت "جيلا جديدا من المعتمدين على النيكوتين".

وأكد بتلر أيضًا أن جميع الحكومات الأسترالية ملتزمة بالعمل معًا لوقف النمو المقلق في تدخين السجائر الإلكترونية بين شبابنا. 

لوائح صارمة حول مستويات النيكوتين

ويقول مارك بتلر إن حظر استيراد السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة سيبدأ في الأول من يناير القادم، وإنه بحلول شهر مارس سيتم أيضًا حظر دخول السجائر الإلكترونية غير العلاجية القابلة لإعادة التعبئة إلى البلاد.

وسيتعين على المستوردين والمصنعين الذين يوردون السجائر الإلكترونية العلاجية أيضًا الالتزام باللوائح الحكومية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالنكهات ومستويات النيكوتين وتغليف منتجاتهم.

وفي أستراليا، حذر العلماء الذين درسوا السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية من أنها تحتوي على "مجموعة من المواد الكيميائية" المعروفة بتأثيرها على صحة الرئة. 

ورغم ذلك، حذر الخبراء من أنه لا يُعرف ما يكفي حتى الآن عن التأثيرات طويلة المدى لتدخين السجائر الإلكترونية.

وربطت الأبحاث التي أجرتها جامعة جونز هوبكنز هذه الممارسة بأمراض الرئة المزمنة والربو.

وتعرف السجائر الإلكترونية بأنها عبارة عن أجهزة تعمل ببطاريات الليثيوم وتحتوي على خراطيش مملوءة بالسوائل التي تحتوي على النيكوتين والمنكهات الاصطناعية ومجموعة من المواد الكيميائية الأخرى.

استراليا السجائر الالكترونية النيكوتين الاطفال إدمان الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

موضوعات متعلقة

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

كيف تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الحرب بين غزة وإسرائيل ومع من تعاطفت؟

اعتقال 109 أشخاص بأكبر ميناء فحم في العالم.. والسبب مفاجئ

ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

مغنية راب مغربية تعاني من مرض نفسي.. وهذا رد فعلها| تفاصيل

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

ترشيحاتنا

تشمل ميناءً بحريا.. مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية بجرجوب

ميدو: الأهلي فوجئ بأداء ميدياما بدوري الأبطال.. والزمالك فك عقدة البدايات بالكونفدرالية

موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا| والقنوات الناقلة

ارتفاع عالمي جديد.. الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية

طرح تكميلى لـ480 وحدة بمشروع «جنة» في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

ادعاءات عنصرية من ميجان تثير صدمة الملك تشارلز| لماذا يُهاجم من جديد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ