محافظات

سفاجا تواصل أعمال الصيانة والرصف لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل مدينة سفاجا جهودها الميدانية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة مستمرة من رئيس مدينة سفاجا، ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

ففي قطاع الكهرباء، واصل الفريق الفني أعمال الصيانة الدورية للكشافات والأسلاك والكلابات المغذية لأعمدة الإنارة بعدد من المناطق، شملت سفاجا البلد، والإسكان الغربي، ومنخفض التكاليف، وعمارات مبارك، لضمان استمرارية الإضاءة العامة ورفع مستوى الأمان في الشوارع والطرق الحيوية.

وفي قطاع الطرق، تواصلت أعمال الرصف والتطوير بشوارع تقسيم منطقة الأهالي وامتدادها خلف منطقة الشيماء حتى سور الاستاد، وذلك في إطار خطة المدينة لتحسين شبكة الطرق الداخلية وتيسير الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن العمل يجري على قدم وساق في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتكليفات محافظ البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن، وتحقيق بيئة حضارية آمنة تليق بمكانة مدينة سفاجا وسكانها، وتعكس الوجه الجمالي للمدينة كإحدى المدن الحيوية بمحافظة البحر الأحمر.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة سفاجا

