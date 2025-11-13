الأنصاري يناقش الاستعدادات النهائية لتنظيم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

ناقش محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري الإستعدادات النهائية لتنظيم الدورة الثانية لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المزمع إنعقاده خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بهدف تطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة.

وأشار المحافظ، خلال اجتماع بديوان المحافظة ، اليوم ، إلى أن المحافظة مقبلة على تنظيم حدث ثقافي كبير على أرضها ممثلاً في "مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة"، في دورته الثانية، في إطار التعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة والأثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات المهتمة بالثقافة والفنون، بهدف جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، والترويج السياحي لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد على ضرورة الإسراع في تحديد الخطوط الرئيسية لأجندة المهرجان، والفعاليات المصاحبة، ومواقع تنفيذ تلك الفعاليات، وآليات استقبال الضيوف، لوضع الرؤى المشتركة بشكل واضح في تنفيذ المهرجان بدورته الثانية، بما يسهم في إظهار الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق أمام ضيوفها الوافدين إليها من مختلف الدول العربية والأجنبية، والعمل بشكل موجه ومركز استثماراً للوقت والجهد، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود وحشد كافة الإمكانيات لإستمرارية النجاح الذي تحقق بالدورة الأولى من المهرجان، ما يحتم على الجميع بذل المزيد من الجهد والإستعداد بشكل جيد.

وأشار إلى أن الفيوم تعد من المحافظات ذات الميزات النسبية، بسبب طبيعتها الخلابة وحرفها التراثية واليدوية المتنوعة، وبيئتها التى تصلح لتنفيذ مختلف الفعاليات.