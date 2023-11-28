نشرة المرأة والصحة| مرض خطير يصيب الرضع خلال الشتاء.. سموم في أغذية شهيرة للأطفال تصيب بالسرطان.. وجيلان علاء تساند القضية الفلسطينية بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

طبيب يحذر من مرض خطير يصيب الرضع في الشتاء .. احترسوا

حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من مرض غريب يصيب الأطفال الرضع خاصة في فصل الشتاء بسبب تغيير الحفاضة ..وكتب عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك نصائح للأمهات كيف تحمي طفلك من مرض اسمه Hand Foot and Mouth Disease او مرض اليد و القدم و الفم ونصح الأمهات بضرورة غسل يد و قدم طفلك بعد كل مرة تغيير حفاض حتي لا يصاب ب coxsackie virus.

طارق عبد العزيز آخرهم .. الأزمات القلبية تخطف المشاهير

خلال الفترة الأخيرة، توفي العديد من مشاهير الفن بعد إصابتهم بمضاعفات حادة ناتجة عن حدوث مشكلات بالقلب، وانتهت حياتهم بأزمة قلبية تعرضوا لها بشكل مفاجئ، وكان آخرهم الفنان طارق عبد العزيز والذي لم يكن الفنان الوحيد الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد إصابته بالسكتة القلبية، عقب إصابته بالتشجنات،وتوقف عضلة القلب في "لوكشين" تصوير مسلسل "بقينا اتنين" نرصد أبرز هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بسبب الأزمات القلبية .

احترس من عادات شائعة يرتكبها البعض تسبب تورم القدمين

تورم القدمين من الإصابات الشائعة التعرض لها البعض.. أسبابه عديدة ومتنوعة قد يحدث بسبب ارتداء أحذية غير مريحة أو ليست بالمقاس الصحيح ، وفي بعض الأحيان بسبب الطقس الحار تتورم القدمين ويمكن أن تسبب بعض أنواع الحساسية أو العدوى المتعلقة بالطعام أيضًا تورم القدمين.

طبيب يوضح العلاقة بين التوتر والحالة النفسية السيئة وآلام الجسم وتشنج العضلات

قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي، إن هناك علاقة وثيقة بين التوتر والحالة النفسية السيئة وآلام الجسم وتشنج العضلات.

سموم في أغذية شهيرة للأطفال تصيب بالسرطان..أغرب دراسة أمريكية تكشف حقيقة صادمة

كشفت مؤسسة بحثية أمريكية غير هادفة للربح، مفاجأة صادمة، تمثلت فى إعلانها اكتشاف مبيدات حشرية سامة في نحو 40% من منتجات أغذية الأطفال التقليدية الجاهزة.

عدم التركيز والإرهاق| أعراض كسل الغدة الدرقية.. اعرفها

يحدث كسل الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، وهي غدة تشبه الفراشة أو ربطة القوس توجد في الجهة الأمامية من الرقبة.

بسعر غير متوقع.. جيلان علاء تساند القضية الفلسطينية بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة جيلان علاء صور جديدة لها عبر حسابها الرسني على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفلة بمكتبة الأسكندرية مؤخرا، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة تدعم بها القضية الفلسطينية.