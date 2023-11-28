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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يحذر من مرض خطير يصيب الرضع في الشتاء .. احترسوا

نصائح للامهات لحماية
نصائح للامهات لحماية الأطفال من أمراض الشتاء

حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من مرض غريب يصيب الأطفال الرضع خاصة في فصل الشتاء بسبب تغيير الحفاضة ..وكتب عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك نصائح للأمهات كيف تحمي طفلك من مرض اسمه Hand Foot and Mouth Disease او مرض اليد و القدم و الفم ونصح الأمهات بضرورة غسل يد و قدم طفلك بعد كل مرة تغيير حفاض حتي لا يصاب ب coxsackie virus.


وأشار إلى أن هذا المرض يترك أثر الألم لطفلك بسبب الالتهابات و الحبوب التى تظهر عن طريق الإصابة ببعض الانواع من الفيروسات التي تصيب الأطفال تحت سن ٥ سنين 
وأوضح أن أعراض هذا المرض تكون 
١. ارتفاع في درجة الحرارة.
٢. التهابات و حبوب حمراء مؤلمة.
٣. ضعف الشهية.
٤. التهاب في الحلق
وهذه الأعراض قد تختفي بعد ٥ ايام او اسبوع من الإصابة  و لا يوجد دواء معين ممكن يعالج المرض عادة الطفل يأخذ مسكن لتنزيل درجة الحرارة و يخفف ألم الأعراض الجلدية.

واشار أن المرض يعتبر ليس خطير ولكن في بعض الحالات النادرة ممكن يسبب التهابات خطيرة  
و لكي تحمي طفلك من مرض اليد و القدم و الفم 
- يجب الابتعاد عن اي شخص غريب او قريب بيحاول يحضن الطفل او  يبوسه حتي ولو في يده لإن طبيعي الطفل ممكن يعدي فمه بأيده لوحطها في فمه
- كما يجب أن تستخدمي اكواب شرب و ملاعق نظيفة في كل مرة ليأكل او يشرب و لا ياكل مكان احد
-  اغسلي يد طفلك و رجله جيدا بعد كل مرة تغيير حفاض لإن براز الطفل من الممكن ان يحتوي علي الفيروس المعدي
-  ضرورة تعقيم الالعاب و الاسطح التي يجلس  عليها او يلمسهم مع نظافة  البيئة المحيطة به .

الاطفال الامهات امراض الشتاء القدم الفم اليد غسل اليدين

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