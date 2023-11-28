مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وقطر لهما تأثير كبير على المقاومة الفلسطينية

تحدث السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن جهود مصر في مد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc: "جهود مصر فتحت الباب لتمديد الهدنة الإنسانية مرة أخرى وأن تتقبل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل فكرة الهدنة الدائمة ووقف إطلاق النار".

وأضاف: "تمديد الهدنة ليومين إضافيين يعطي الطرفين الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية تقرير ما سيجري خلال الأيام المقبلة وعلى أي أساس سيتم تبادل الأسرى".

واسترسل: "مصر وقطر لهما تأثير كبير على المقاومة الفلسطينية "، مشيرا إلى أن "الرأي العام في اسرائيل يضغط على الحكومة لوقف الحرب من اجل انقاذ المحتجزين لدى حماس".