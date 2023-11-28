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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تفاصيل مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي ورابط التقديم

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أعلنت الدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، عن انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي».

 

أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن إطلاق مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» للمرة الرابعة، جاء انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام باللغة العربية نشرًا وتعليمًا لها، وإذاعة وتمكينًا وتشجيعًا وتحفيزًا للمبدعين، ونظرًا لما لاقته "مسابقة مئذنة الأزهر الشريف للشعر العربي" من نجاح وإقبال كبير في موسمها الأول والثاني والثالث، والتي كانت أول نشاط ثقافي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر؛ لنشر رسالة الأزهر، وتعميق حبه في النفوس، وإبراز دوره العالمي وجهوده في الداخل والخارج، وتعزيز اللغة العربية، ودعم الإبداع والمبدعين في الوطن العربي.

 وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» تهدف إلى اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، وما كفله الدستور للمرأة مـن حقـوق، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل.

 

أما عن الفئات المشاركة في المسابقة فهم:
الطلاب الوافدون الدارسون بالأزهر الشريف (تعليم قبل جامعي -تعليم جامعي –دراسات عليا).
الطلاب الدارسون للغة العربية والعلوم الشرعية بجميع أنحاء العالم (يقدم ما يثبت قيده بالدراسة).
العاملون بالأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة.
الشعراء والأدباء والموهوبون بمصر وجميع أنحاء العالم.
جميع المتحدثين باللغة العربية في جميع دول العالم.

وتتضمن جوائز المسابقة منح شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر للفائزين الخمس الأوائل، ويحصل الفائز الأول على درع "مئذنة الأزهر"، كما يتم نشر أسماء الفائزين وصورهم الشخصية على بوابة الأزهر الإلكترونية وبمجلة الأزهر الشريف وجريدة صوت الأزهر، علاوة على جوائز مالية قيمتها (25000) جنيهًا مصريًا للفائز الأول، و(20000) جنيهًا مصريًا للفائز بالمركز الثاني، و(15000) جنيهًا مصريًا للفائز بالمركز الثالث، و(10000) جنيهًا مصريًا للفائز بالمركز الرابع، و(5000) جنيهًا مصريًا للفائز بالمركز الخامس.

وأما ما يتعلق بإجراءات الاشتراك في المسابقة، فهي كالتالي:
يتم إرسال القصيدة الشعرية بصيغتي Word، Pdf وكذلك التسجيل الصوتي للقصيدة، وإقرار الملكية الفكرية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة شخصية ملونة، في موعد غايته الخميس الموافق 28/12/2023م، ويتم الإعلان عن الفائزين الخميس 15/2/2024م، ويتم تحديد موعد تسليم الجوائز في احتفالية كبرى ينظمها المركز في قاعة الأزهر للمؤتمرات.
ولمزيد من التفاصيل نرجو الدخول على الرابط الإلكتروني التالي من هنا

الأزهر الوافدين مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي

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