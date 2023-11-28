إعلان مهم لـ حلف الناتو بشأن موقفه من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن الناتو لا يلعب دورًا نشطًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل.

وقال ستولتنبرج، عقب اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية دول الناتو، إن "حلف شمال الأطلسي كحلف لا يلعب دورا نشطا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن الحلف يدعو إلى تمديد وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.