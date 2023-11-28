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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العبري يكشف عن أكبر تحد واجهه جيش الاحتلال في غزة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن أكبر تحد واجهه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن أحد أكبر التحديات التي واجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، كان إطلاق القوات المتوغلة النار على بعضها “نيران صديقة”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن ما لا يقل عن ثمانية جنود قتلوا في قطاع غزة بنيران صديقة، خلال أسبوع واحد، بينهم خمسة جنود قُتلوا من جراء إطلاق جنود آخرين النار عليهم، وثلاثة جنود آخرين قُتلوا من جراء انطلاق رصاصة بشكل عفوي وتفجير لغم.

وأضافت "كان" أنه في الأسبوع نفسه، أصيب عشرات الجنود في "حوادث عملياتية، حسب تقرير الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يستغل الهدنة الحالية لإعادة نشر القوات في القطاع، وكذلك من أجل استخلاص عبر وتعليمات تتعلق بالأمان، بهدف منع تكرار حوادث كهذه بقدر الإمكان.

ووفقا للتقرير، جرى تناول هذا الموضوع بشكل واسع وصدرت تعليمات باستخلاص العبر، خلال اجتماع عقده قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، أمس، لتقييم الوضع بشأن استئناف الحرب على غزة، وشارك فيه قادة ألوية تشارك في العملية البرية.

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