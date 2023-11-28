الإعلام الإسرائيلي يهاجم الرئيس الروسي: يكسب الحرب في غزة لصالحه

شنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، هجوما على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إنه يعمل على "إثارة الفرقة ونشر الزيف" لكسب الحرب في غزة لصالحه.

وأضافت الصحيفة العبرية: يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب في غزة فرصة ذهبية لتقسيم الدول الغربية ومواقفها تجاه إسرائيل والفلسطينيين، من خلال نشر معلومات مضللة بقوة أكبر".

وزعمت الصحيفة العبرية أن الأزمة في الشرق الأوسط هي القضية الرئيسية التي يتعامل معها الدبلوماسيون الروس وأنصار الرئيس بوتين في الغرب هذه الأيام.

وقالت الصحيفة العبرية إن الدبلوماسيين الروس ينشرون "ادعاءات كاذبة"، بين أمور أخرى، تفيد بأن المقاتلين التابعين لحركة حماس يستخدمون أسلحة حلف شمال الأطلسي لمهاجمة إسرائيل وأن المدربين البريطانيين قاموا بتدريب الحركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب في غزة تصرف الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن "كل هذا لا يخدم سوى بوتين ويعمل لصالحه". وأضافت: "كلما ركز الرأي العام الغربي على إسرائيل وحماس، قل الاهتمام الذي سيوليه لحقيقة أن الكونجرس قرر عدم تمويل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، على سبيل المثال".