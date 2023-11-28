الجهاد الإسلامي: التلاحم بين سرايا القدس وكتائب القسام نموذج تفتخر به شعوب الأمة

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن التنسيق والتلاحم بين سرايا القدس وكتائب القسام نموذج تفتخر به شعوب الأمة.

وأضافت حركة الجهاد، في بيان لها، أن "مقاومتنا الباسلة موحدة وتجمعها أهداف وآمال مشتركة وهي منخرطة بشكل موحد في القتال”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين المدنيين لديها ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الرهائن.

وقالت سرايا القدس، في بيان: “سلمنا عددا من المحتجزين الإسرائيليين المدنيين لدينا ضمن صفقة التبادل”.

وظهر أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى جانب أعضاء من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أثناء إطلاق سراح الرهائن.