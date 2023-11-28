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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يناقش الأسبوع المقبل تقديم مساعدات لـ إسرائيل وأوكرانيا

زعيم الأغلبية في
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر

أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبدأ النظر في حزمة تتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة إلى مشروع قانون مساعدات حتى لو لم يكن هناك اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل الحدود، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأشار شومر إلى إنه سيناقش أمن الحدود الأمريكية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وأوضح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سأتحدث إليهم الأسبوع المقبل، آملاً أن يحظى ذلك بدعم من الحزبين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمر".

وطلب بايدن من الكونجرس الشهر الماضي الموافقة على تمويل بقيمة 106 مليارات دولار، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا في حربها ضد الجيش الروسي، ولإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس، وتمويل الأمن الإضافي على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

لكن التمويل لم تتم الموافقة عليه، مما يثير مخاوف من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا على وجه الخصوص قد لا يتم تمريرها أبدًا، خاصة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون يتضمن مساعدة إسرائيل، ولكن ليس أوكرانيا.

أمن الحدود الأمريكية مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الرئيس جو بايدن تشاك شومر زعيم الاغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس

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