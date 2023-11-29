سويلم: نعمل على تعزيز محاور أسبوع القاهرة للمياه لعرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بأعضاء السكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية للأسبوع بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، لاستعراض ما تحقق من نجاحات خلال "أسبوع القاهرة السادس للمياه" والذي عُقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر من العام المقبل، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذي تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وخاصة السادة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للإسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتى تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" ، مؤكداً على تطلعه لتحقيق الأفضل دائماً بمجهودات أبناء الوزارة ، داعياً الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "أسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" المقترح عقده بالتزامن مع أسبوع القاهرة ٢٠٢٤ ، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز محاور "أسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" ، مع إستمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم ، مع الإستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والعمل على توسعته لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض إبتكاراتها في مجال المياه .

الجدير بالذكر أن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه اشتملت على عقد (٨) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و (٣٦) جلسة فنية وعلمية و (١٢) حدث جانبى و (٧) ورش عمل و (٥) مسابقات و (٢) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك و (٨٠٠) ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة (٦٤) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٥٠) متحدث و (٢٣) عارض بالمعرض المقام على هامش الأسبوع ، كما تم تنظيم مسابقات "شباب المبتكرين في مجال المياه" و "أفضل مشروعات التخرج" ، و "أطروحة الثلاث دقائق" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الابتكار في إدارة المياه" .

IMG-20231129-WA0025

IMG-20231129-WA0026

IMG-20231129-WA0027

IMG-20231129-WA0028