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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

تعطينا خبز وتعطيهم
تعطينا خبز وتعطيهم سلاح| مواطن فلسطيني يوجه رسالة لأمريكا

وجه مواطن فلسطيني رسالة شكر لأمريكا قائلًا نحن نشكر الأمريكان لأنهم "ناس طيبين" يتعاملون معنا بشكل طيب ومحترم؛ حيث إنهم يعطوننا "رغيف خبز وساندوتش" ويعطون الإسرائيليين "صاروخًا ودبابة وطيارة".

أطفال فلسطين ستمحي إسرائيل

أضاف المواطن الفلسطيني من خلال فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) أن أطفال فلسطين مشيرًا إلى طفل من بين الحضور قائلًا "هذا كمان 10 إلى 15 سنة سيصنع قنبلة ذرية ويمحي إسرائيل كلها.. والسبب أنه شاهد أباه يموت قدامه وشاف أهله مشردين. فهذا الطفل سيعيش في خيمه من الآن لـ10 سنوات مش لاقي أكل وشرب."

وأضاف المواطن في عقده الخمسين تقريبًا "بعد ذلك كيف بدنا نرفع الكراهية والحقد من قلوب أطفالنا هؤلاء؟" متسائلًا بشدة كيف علينا أن تقوم بذلك؟ بأي أسلوب أو أي طريقة؟ لنرسم على وجه طفله مثل هذا (مشيرًا للطفل السابق) البسمة ؟ قائلًا "بدنا نجبله صاروخ ونقتله؟ ولا رغيف خبز ونضحك عليه؟" 

ثم وجه المواطن الفلسطيني سؤالًا للأطفال حوله قائلًا "من منكم بده خبز أمريكي يا أطفال؟ أوباما أرسل لكم بلالين بدكم تاخدوها؟" فرد طفل من الحاضرين قائلًا “لا”. 

وعلق المواطن الفلسطيني على هذا الرد قائلًا “لأنه لم يضيف البسمة على وجوههم” (مشيرًا لأمريكا).

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