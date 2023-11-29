هاشتاج يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يتصدر إكس

تصدر هاشتاج يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تريند موقع إكس “تويتر سابقاً” تزامناً مع الاوضاع التي تشهدها غزة.

وأعرب الملايين عن دعمهم الكامل وتضامنهم مع القضية الفلسطينية عبر الهاشتاج.

جدير بالذكر أن الهدنة الاولي انتهت بالفعل ولكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

وأكد مصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد احمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.