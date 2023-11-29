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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحويلها لمنطقة صناعية .. لجان لحصر مصانع العكرشة بالخانكة| صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن مجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية استكمال أعمال حصر المصانع بمنطقة العكرشة بالخانكة تمهيدا لأعمال التطوير التي ستتم بها ولجعلها منطقة صناعية صديقة للبيئة دون إلحاق أي ضرر بالمصانع أو أصحابها.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرص المحافظة على تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة وتحويلها إلى منطقة صناعية متميزة من خلال توفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية، وذلك من خلال دعم البنك الدولي وذلك في إطار القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 بتحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة ستقوم بإشراك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكنهُم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المكتب الاستشاري للبنك الدولي ومن كافة أعضاء الجهاز التنفيذي، وعلى رأسهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، والكهرباء والتخطيط العمراني والبيئة والاستثمار لتكون مهام اللجنة المرور الميداني لتحديد أنسب المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة وتحديد مواقعها، واستكمال تشغيل محطة الصرف الصحي وإنشاء محطة صرف صناعي متكاملة ومتوافقة مع قانون البيئة، ودراسة رفع جميع المخلفات في المنطقة سواء مخلفات صلبة أو مخلفات خطرة وعمل خطة كاملة بكيفية رفعها ونقلها بالطرق الصحيحة الآمنة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق ومحاور مرورية تسهل حركة النقل إلى الطرق الرئيسية، مع تطوير شبكة الكهرباء وزيادة  القدرات والأحمال وإنشاء محطة مياه لتُلبي احتياجات المنطقة بالكامل .

جدير بالذكر أن منطقة العكرشة الصناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 494.4 فدان وبها 525 وحدة صناعية، وفور صدور القرار الجمهوري قام محافظ القليوبية بتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات من الخدمات اللازمة للمنطقة وتم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبدء في وضع مخطط استعمالات الأراضي لتحويلها إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة، وقد تم اعتمادها من الهجان بالقرار رقم 190 لسنة 2023 ومن المستهدف استثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف.

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القليوبية محافظة القليوبية منطقة صناعية الخانكة منطقة العكرشة حصر المصانع

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