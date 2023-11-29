ارتكبوا 16 جريمة.. القبض على عصابة سرقة الموتوسيكلات بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" وبحوزتهم (صاروخ كهربائى - 2مقص حديدى - 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (16) واقعة أخرى بذات الأسلوب وأرشدوا عن المسروقات.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (سيدة ، عاطل) لقيامهما بسرقة (أجهزة طبية من داخل معمل للتحاليل الطبية - كائن بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة).. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافت الأولى بإستغلالها لطبيعة عملها بمحل البلاغ حيث قامت بإستخراج نسخة من المفاتيح وإستعانت بالثانى لإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.