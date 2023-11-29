بلينكن: سنفعل ما بوسعنا بالأيام المقبلة لتمديد الهدنة في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام والأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفا :" استمرار الهدنة في غزة يعني دخول المزيد من المساعدات وهذا ما نريده، و سنفعل ما بوسعنا بالأيام المقبلة في إسرائيل لتمديد هدنة غزة".



وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده تركز على جهود تمديد الهدنة في غزة لتوصيل المزيد من المساعدات، مضيفا أن :" إسرائيل استهدفت مؤخرا مصالح الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري".



أما عن الحرب الروسية الأوكرانية قال بلينكن:" كوريا الشمالية تزود روسيا بالأسلحة لدعمها بحربها في أوكرانيا".

