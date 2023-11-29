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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات ضد المتهمين بالتعدي على موظف بمادة حارقة في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة ارتكابه و2 أخرين هاربين جريمة التعدى بالضرب على موظف بإحدى شركات الدعاية، وإلقاء مادة حارقة مياه نار عليه، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة تقدر بنسبة 50%، بسبب خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه، بمركز الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة بالقضية إلى محكمة الجنايات: أن المتهمين وهم محمد. أ. س عاطل وسید. أ. س هارب، وأحمد. س. ج هارب انهالوا بالضرب عمدا على المجنى عليه أحمد. م. ع وقاموا في سبيل تنفيذ مخططتهم بان أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ألقوا مادة حارقة «مياه نار» على وجه المجنى عليه وجسده ما تسبب في إصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى، والتى تسببت في حدوث عاهة مستديمة تزيد نسبتها على 50%.
وأن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض، كما حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص مياه نار.

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