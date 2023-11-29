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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أمراض صدرية: التشخيص الطبي عن بُعد ممنوع قانونا وأخلاقيا

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، أن أعراض الأمراض يمكن أن تتشابه ولكن المرض مختلف، موضحا أن الـ 5 أعراض المشهورة لأمراض الصدر هي تشكيلة للأمراض، و منها: البلغم، ضيق النفس و ألم بالصدر و غيرها.

وأوضح "سالم"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة MBC مصر، أن هذه الأعراض يمكن أن يشخصها الطبيب بأنها أعراض مرض مزمن سيتكرر في كل موسم بهذا الشكل، مؤكدا على ضرورة تناول الأدوية بتعليمات من الطبيب المعالج لهذه الحالة و من خلال سبق تشخيص للمرض.

ولفت "سالم"، إلى أن الكشف هو جزء أساسي من الوصول إلى التشخيص، و الطب عن بُعد ممنوع قانونا و أخلاقيا، و لائحة آداب المهنة تمنع نهائيا تشخيص المرض بدون توقيع الكشف الطبي، بالإضافة إلى منعها من المناظرات عن طريق شركات الاتصالات.

الحالة الوحيدة لاستخدام الطب عن بُعد

ونوه بأن التشخيص الاولي يلزم الكشف على المريض، و ذلك لمصلحة المريض، موضحا أن الطب عن بعد أحيانا يستخدم في بعض الدول الغربية في حالة أن المريض حالته حادة او حرجة، و حينها يقوم الطبيب بمساعدة المريض بكيفية التصرف الأولي حتى الوصول إلى أقرب مستشفى له.

منصات الطب عن بُعد

وتابع، "يتم حاليا محاولة تطوير بعض المنصات لمتابعة الطب عن بُعد في مصر، و التي استخدمت في جائحة كورونا بشكل مستشفيات و ليس للأطباء الفرديين، حيث تقوم المستشفى بالاتصال بمرضاها سواء للرعاية المركزة أو اللذين خرجوا من المستشفى و تشخيصهم معروف".

أمراض الصدر البلغم مرض مزمن التشخيص المرض كورونا المستشفى

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