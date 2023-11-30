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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

8 حاجات هتفتحلك الأبواب المغلقة لو فعلتها كل يوم

صدى البلد

ترتبط سعادة الإنسان برضا الله -سبحانه- والتقرب اليه، فجعل الله -تعالى- الارتباط وثيقًا بين العبودية له – سبحانه- و شعور العبد بالسكينة والطمأنينة و الرضا في حياته، فأمر الله الناس بعبادته، قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. 

وقد ذكر الله -تعالى- توثيقًا لهذه الرابطة في كتابه العزيز مرارًا حتى يظل الإنسان يذكرها في حياته؛ فقال- تعالى-: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، وهناك أمور لو فعلها الانسان كل يوم سيرزقه الله كل الخير ويفتح له أبواب الرزق وييسر أمور حياته ويحفظه من كل شر وحسد ويكون معه كل مفاتيح الفرج، فحاول بقدر المستطاع أن تلتزم عليها .

لذا ينبغي لكل مسلم أن يسعى إلى التقرب من الله -عز وجل- واتباع أوامره، واجتناب نواهيه؛ فالتقرب من الله – سبحانه وتعالى- يجعلنا نفوز بجنات النعيم ورضوان الله وتوفيقه في الدنيا والآخرة.

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ما هي العبادات التي تقربك لله ؟ 

1. الفروض الـ 5 في وقتها وسنن الصلاة.

2. ورد قراءة القرآن على الاقل 10 صفح في اليوم، كدا هتختم الجزء في اليومين ولو الورد زاد يبقي جميل.

3. قيام الليل وسورة الملك وآخر آيتين من سورة البقرة، وتنام على وضوء عشان في ملك هيفضل يدعيلك.

4. صلاة الضحى عشان تاخد ثواب 360 صدقة

5. الصلاة على النبي مش أقل من 200 مرة

6. لا حول ولا قوة إلا بالله مش أقل من 100 مرة.

7. الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمدلله، لا إله إلا الله، الله أكبر، مش أقل من 100 مرة.

8. ورد استغفار يومي مش أقل من 1000 مرة.

9. سورة الإخلاص 3 مرات عشان تأخذ ثواب القرآن

10. أذكار الصباح والمساء، وأذكار بعد كل صلاة.

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فوائد ذهبية لذكر الله كل يوم 

1) زيادة الثقة بالنفس ومزيد من السعادة 

2) الأذكار تضاعف أجور الأعمال الصالحة 

3) المساعدة على النوم لمن يعاني من إضطرابات النوم 

4) التخلص من الخوف والقلق والتوتر 

5) تنشيط خلايا الجسم 

6) التخلص من هموم الحياة والغم والحزن 

7) الفرح برحمة الله تعالى والتفاؤل والاستبشار 

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8 حاجات لو حافظت عليهم كل يوم يفتحها الله عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب

1 - الصلاة في وقتها، الصلاة هي صلتك بالله ، وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

2 - صلاة الضحى ، معادها من بعد شروق الشمس بـ تلت ساعة لحد قبل الظهر بـ تلت ساعة ، ثوابها 360 صدقة.

3 -اذكار الصباح والمساء والنوم ، حفظ من الله من اي شر او حسد او سحر او وساوس أو مصائب.

4 -ورد القرآن ، ولو صفحتين بس، واتعود انك تبدأ بيه يومك عشان يكون فيه بركة ، القران ده صحبك اللي هيستناك ف القبر وينوره ومش هيسيبك يوم القيامة إلا لما يشفعلك ويدخلك الجنة .

5- الصدقة ، الصدقة دي سحر لو عندك حد تعبان أو مشكلة اخرج صدقة وهتستغرب من اللي هيحصل ، وهي سبب من أسباب كثره الخير والرزق.

6- ورد الذكر وخصوصا الحوقلة والصلاة على النبي والاستغفار ، كل ذكر مش اقل من 200 مرة .

7 - سورة البقرة ، فيها البركة وحفظ للإنسان من الاسحار والوساوس وتبطل اي سحر او عمل واذى

8- قيام الليل ، هيغير حياتك وتجد نفسك في مكان عمرك ما كنت تتخيل أنك توصله في يوم من الأيام ، دعواته بتحقق المعجزات .

ما هي العبادات التي تقربك لله فوائد ذكر الله الصلاة صلاة الضحى الصدقة اذكار الصباح والمساء والنوم ورد القرآن سورة البقرة قيام الليل الباقيات الصالحات الصلاة على النبي ورد استغفار

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