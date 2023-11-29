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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف موعدًا جديدًا لـ مباراة الأهلي وبلوزداد

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تعديل في موعد مباراة الأهلي وبلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"تعديل موعد مباراة الأهلي وبلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم الجمعة ٨ ديسمبر بدلا من ٩ ديسمبر الساعة ٩ مساء.

مباراة زد في الدوري المفترض أن تقام يوم ٦ ديسمبر سوف يتم تأجيلها بعد تعديل موعد مباراة بلوزداد ".


 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمسبإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.


 

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أوالأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصلللنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.

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