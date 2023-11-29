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رئيس التحرير
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ديني

نقيب الأشراف: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير

مؤتمر الطرق الصوفية
مؤتمر الطرق الصوفية

قدم محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

نقيب الأشراف: ندعم الرئيس لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير

وأعلن نقيب السادة الأشراف، خلال كلمته في مؤتمر الطرق الصوفية لإعلان تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، تأييد الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني، متمنيا عودة القدس الشريف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من دعم لهذه القضية.

وتعقد نقابة السادة الأشراف، في الرابعة والنصف من عصر الجمعة المقبلة، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يحضر المؤتمر، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أحمد عمر هاشم، الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطية، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة.

المجلس الأعلى للطرق الصوفية

فيما أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى وزعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة العلمية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء والدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية وعضو المجلس الأعلى للطرق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسيد الشريف نقيب الأشراف  والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس قطاع الصوفية بالمجلس الأعلى وعضو المجلس الأعلى وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

شهد الحفل فيلمًا تسجيليًا عن جهود  الرئيس في الإنجازات عبر المشروعات التنموية والخدمية التى شهدتها مصر ونقلات إلى المستقبل  وحلقة من الانشاد الدينى وقصيدة من مشيخة الطرق الصوفية إلى الرئيس بعنوان تهجير غزة خط موت احمر.

أكد محمد محمود أبو هاشم فى كلمته أن هذا اليوم نعلن فيه المحبة والتأييد لقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل المسئولية فى أوقات صعبة وكانت الأمة فى حاجة إلى من يأخذ بيدها وكان الرئيس قائدا لهذه الأمة داعما للوطن وقف وقفة الرجال وما يمتلكه من شجاعة القرار وكان له دور هام فى الحفاظ على القضية الفلسطينية رافضا التهجير القسري، لذلك نؤيد وندعم  الرئيس فى المرحلة المقبلة لاستكمال ما بدأه، مشيرا إلى أن الرئيس تكونت شخصيته العظيمة فهو ابن منطقة سيدنا الحسين والأزهر لذلك نبايعه قائدا لمصرنا.

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وأضاف  نقيب  الأشراف فى كلمته أن  هذا المؤتمر، نرسل من خلاله تحية وتقدير الى الشعب الفلسطيني وأن يعود القدس الشريف الينا. كما نوجه التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من دعم لهذه القضية وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة، كما يسعدنا أن نوجه تحية إلى الجيش المصرى العظيم وإلى الشرطة المصرية والشهداء الابرار كما نشكر الرئيس على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين ونقول كلنا مع  الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الاصلاح والبناء والتعمير .

كما أكد الدكتور على جمعة فى كلمته ان هذا يوم نفصح فيه عن حبنا للرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفًا:  قديما كنا نقول له فى اسمه نصيب عبد لله رب العالمين ولم ينس هذا ومن الله عليه بالفتاح وهى صيغة مبالغة يستمر معها الفتح منذ أن قاد البلاد واسندت إلى هذه المسئولية والله عز وجل لو أعطى نعمة ما سلب ونرجو الله أن يفتح به من اسم الفتاح والسيسي لانه محنك ويملك من السياسة ما يجعله حكيما  ولذلك نقول اخترنا عبد الفتاح السيسي .

وأشار الدكتور احمد عمر هاشم فى كلمته إلى أن هذه الحشود جاءت حبا فى الله ورسوله وحبا فى مصر والله تعالى ذكر مصر كثيرا في قوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك من الله علينا   بجيش عظيم وقائدا جسور وشعب عظيم فمصر فى عهدكم عزم وإصرار  لذلك  موقفه فى قطاع غزة يذكرنا بعظمة الرجل والوطن والقدس الشريف.

كما تم الاستماع الى عدد من كلمات مشايخ الطرق الصوفية المؤيدة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين أنهم يقفون خلف  الرئيس لاستكمال ما بدأه لنصل إلى الجمهورية الجديدة.

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