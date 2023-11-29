10 آلاف.. راموس يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

حقق سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، إنجازا مميزا خلال مباراة فريقه الجارية مع آيندهوفن، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وسجل راموس هدف فريقه الوحيد حتى الآن في شباك آيندهوفن، بالدقيقة الـ24 من الشوط الأول.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل سيرجيو راموس الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع استبعاد المباريات التأهيلية للبطولة.



وجاء هدف راموس بعد 31 عامًا و4 أيام من أول هدف، سُجل في البطولة بنظامها الجديد عن طريق دانييل أموكاتشي لاعب كلوب بروج في عام 1992.

وأضافت: "سجل راموس أول هدف رسمي له مع إشبيلية بعد 6773 يومًا، حيث يعود هدفه السابق إلى 14 مايو 2005".

واختتمت: "أصبح راموس رابع أكبر لاعب يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا بعمر 37 عامًا و244 يومًا".

