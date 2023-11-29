توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي المنصورة والدلتا للعلوم والتكنولوجيا

وقع رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر ورئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الدكتور يحيى عبد العظيم المشد ملحق لمذكرة التَّفاهم المُوقّعة بين الجامعتين خلال جلسة اجتماع مجلس جامعة المنصورة.



وذكرت جامعة المنصورة - في بيان اليوم الأربعاء - أن بروتوكول التَّعاون يأتي في إطار توجيهات الرَّئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري وتنفيذًا لسياسات الأمن الصِّحي والغذائي للدولة.



وأكدت جامعة المنصورة - في بيان - أن التعاون يأتي انطلاقًا من دور الجامعات المصرية في خدمة مجتمعاتها وتنمية بيئتها من أجل رفعة شأن وتحقيق متطلبات تلك المجتمعات، ورغبة منها في تقديم الخدمات الطّبية البيطرية والتعليم البيطري المتميز والخدمات المتعلقة بالتمريض، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون المشترك لشركاء التَّحالف في إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصِّناعي والاستشاري؛ ورغبة جامعة الدلتا في الاستفادة من الخبرات والموارد المادية والبشرية الموجودة بكلية الطب البيطري وكلية التَّمريض بجامعة المنصورة، لتدريب طلاب كلية الطب البيطري وكلية التَّمريض بجامعة الدلتا للعمل على رفع مستوى العملية التعليميَّة وتخريج أجيال متميزة مِن شباب الأطباء البيطريين والتمريض.

