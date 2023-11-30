أخبار الفن| حقيقة زواج ياسمين صبري.. استعدادات مي فاروق لحفل روائع السنباطي

استعدادات مي فاروق لحفل روائع السنباطي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة زواج ياسمين صبري، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

نفت الفنانة ياسمين صبري زواجها وردت على الشائعات من خلال حسابها على تويتر.

وكتبت: "‏دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

يوافق اليوم الخميس 30 نوفمبر، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1906، ورحل عن عالمنا في 10 سبتمبر عام 1981، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

يوافق اليوم الخميس 30 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح وافي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1951 بقرية المندرة في محافظة الفيوم، ورحل عن عالمنا في 17 أكتوبر عام 2004 عن عمر يناهز الـ 53 عاما.

يحيي الفنان حاتم العراقي حفل غنائي مع الفنانة أصيل هميم والفنان محمود التركي والفنان سيف نبيل والفنان علاء مختار، على مسرح محمد عبده أرينا، يوم 7 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يوافق اليوم الخميس 30 نوفمبر، ذكرى رحيل الكاتب كامل الشناوي، الذي ولد في 7 ديسمبر عام 1908، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1965، عن عمر يناهز الـ 56 عاما.

أجرت الفنانة مي فاروق، بروفاتها النهائية ليلة أمس الأربعاء، استعدادا لحفل روائع السنباطي اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأدت مي فاروق، عدد من الأغاني التي ينتظر أن تؤديها أمام جمهورها بموسم الرياض في حفل الليلة.

يستعد الفنان وليد توفيق، لطرح أغنية جديدة له تحمل اسم مملكتي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الفترة المقبلة.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر أغنية مملكتي لـ وليد توفيق، معلنة عن طرحها قريبا.

ينتظر الفنان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد «صقر 23» يوم 12 ديسمبر المقبل، بعد طرح أجزاء الألبوم الثلاث على مدار العام.