أخبار الفن| حقيقة زواج ياسمين صبري.. استعدادات مي فاروق لحفل روائع السنباطي

استعدادات مي فاروق لحفل روائع السنباطي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة زواج ياسمين صبري، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
أنا بنت مصرية مسلمة.. ياسمين صبري ترد على شائعة زواجها بشكل صادم
نفت الفنانة ياسمين صبري زواجها وردت على الشائعات من خلال حسابها على تويتر.
وكتبت: "دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.
في ذكراه..قصة خلاف رياض السنباطي مع أم كلثوم
يوافق اليوم الخميس 30 نوفمبر، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1906، ورحل عن عالمنا في 10 سبتمبر عام 1981، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.
في ذكراه.. قصة وفاة ممدوح وافي بالسرطان وطلبه الأخير من أحمد زكي
يوافق اليوم الخميس 30 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح وافي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1951 بقرية المندرة في محافظة الفيوم، ورحل عن عالمنا في 17 أكتوبر عام 2004 عن عمر يناهز الـ 53 عاما.
حاتم العراقي وأصيل هميم مع 3 نجوم بموسم الرياض
يحيي الفنان حاتم العراقي حفل غنائي مع الفنانة أصيل هميم والفنان محمود التركي والفنان سيف نبيل والفنان علاء مختار، على مسرح محمد عبده أرينا، يوم 7 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
في ذكراه..قصة حب كامل الشناوي لـ نجاة الصغيرة وسر قصيدة لا تكذبي
يوافق اليوم الخميس 30 نوفمبر، ذكرى رحيل الكاتب كامل الشناوي، الذي ولد في 7 ديسمبر عام 1908، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1965، عن عمر يناهز الـ 56 عاما.
مي فاروق تجري الاستعدادات الأخيرة لحفل روائع السنباطي
أجرت الفنانة مي فاروق، بروفاتها النهائية ليلة أمس الأربعاء، استعدادا لحفل روائع السنباطي اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأدت مي فاروق، عدد من الأغاني التي ينتظر أن تؤديها أمام جمهورها بموسم الرياض في حفل الليلة.
مملكتي .. وليد توفيق يستعد لطرح أحدث أغانيه
يستعد الفنان وليد توفيق، لطرح أغنية جديدة له تحمل اسم مملكتي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الفترة المقبلة.
ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر أغنية مملكتي لـ وليد توفيق، معلنة عن طرحها قريبا.
طرح برومو الجزء الرابع والأخير من ألبوم رابح صقر
ينتظر الفنان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد «صقر 23» يوم 12 ديسمبر المقبل، بعد طرح أجزاء الألبوم الثلاث على مدار العام.