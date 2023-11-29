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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا بنت مصرية مسلمة.. ياسمين صبري ترد على شائعة زواجها بشكل صادم

صدى البلد

نفت الفنانة ياسمين صبري زواجها وردت على الشائعات من خلال حسابها على تويتر.

وكتبت: "‏دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

ودومًا ما تلقى صور وإطلالات الفنانة ياسمين صبري كثيرًا من إعجاب الفتيات خاصة أن لها ذوقا خاصا في ارتداء الملابس وتنسيقها، وهي واحدة من أكثر النجمات اللاتي يتميزن بالأناقة الشديدة ويهتممن كثيراً بالموضة وعالم الأزياء.

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وخلال الأيام الأخيرة نشرت ياسمين صبري صورًا لها من عطلتها بالخارج تستمع بوقتها في أحد الملاهي بإنجلترا، وظهرت في صورة منها بإطلالة أنيقة باللون الأبيض والبينك ، تتميز بتنورة قصيرة مع جاكيت أبيض.

ولاقت هذه الصور إعجاب كثير من المتابعات على حسابها على إنستجرام ، وكتبت إحدى المتابعات تعليقاً على أناقة ياسمين: "الأوتفيت ده شكلي هلبسه في الجنة إن شاء الله".

لتفاجأ المعجبة برد ياسمين صبري ، التي علقت على رد الفتاة وقالت : "والله ميغلاش عليكي".

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