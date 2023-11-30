مي فاروق تجري الاستعدادات الأخيرة لحفل روائع السنباطي

أجرت الفنانة مي فاروق، بروفاتها النهائية ليلة أمس الأربعاء، استعدادا لحفل روائع السنباطي اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأدت مي فاروق، عدد من الأغاني التي ينتظر أن تؤديها أمام جمهورها بموسم الرياض في حفل الليلة.

حفل روائع السنباطي

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم، مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي، بين الفئات السعرية التالية:

100 ريال سعودي

180 ريال سعودي

350 ريال سعودي

1800 ريال سعودي

2000 ريال سعودي

أحدث أغاني مي فاروق

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

أعمال مي فاروق

يذكر أن المطربة مي فاروق، روجت منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" عن طرح أغنيتها الجديدة "ليه" ونشرت البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: ليه قريبا.

من ناحية أخرى أحيت المطربة مي فاروق حفلاً جماهيرياً الشهر الماضى، بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في السعودية.

وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: (في يوم وليلة وألف ليلة وليلة وسيرة الحب وبعيد عنك، وبتونس بيك)، وعدداً من الأغنيات الأخرى التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحار والترديد وراءها.