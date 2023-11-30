بعد قرار الشركة المشغلة.. اعرف مواعيد مترو الأنفاق الجديدة وسبب التعديل

مواعيد مترو الأنفاق الجديدة.. أصدرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو قرارا بتعديل المواعيد الخاصة بهذا الخط، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وتصدر قرار تعديل مواعيد مترو الأنفاق، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأهمية هذا القرار للملايين من راكبي هذه الوسيلة الحيوية.. فما القصة؟

تعديل مواعيد مترو الأنفاق

وفقا للقرار الجديد، يمد مترو الأنفاق العمل اليوم الخميس لمدة ساعة، على أن يكون مد ساعات العمل يوم الخميس فقط، ولمدة شهر تجريبيا.

وأعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، أيام الخميس فقط، حيث يتم تطبيق القرار بدءا من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، بشكل تجريبي.

ما سبب تعديل مواعيد المترو؟

ووفقا لبيان الشركة المشغلة، فإن القرار يأتي استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

وقالت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إنها تتجاوب مع جمهورها من العملاء وتم إدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد، بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.

مواعيد مترو الأنفاق الجديدة

تأتي مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة كالآتي:

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة.

يذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر بـ1353 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و 263 رحلة بالخط الثالث.

مواعيد التوقيت الشتوي لمترو الأنفاق

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للانفاق، مؤخرا، مواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي، حيث ينطلق أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

وينطلق آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 مساءً، فيما ينطلق آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 مساءً.

وتشتمل المواعيد على قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحا، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 مساءً، وكذا قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 صباحا.

ووفقا لمواعيد مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي، يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحا، ومقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 صباحا، وكذا مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.