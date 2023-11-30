ارتفاع عدد القتـ.لي من المستوطنين الإسرائيليين في هجوم القدس

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية بمقتل مستوطن ثان في هجوم منطقة راموت بمدخل القدس.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مستوطنة في هجوم مسلحين، ومنذ قليل ارتفعت حصيلة القتلي إلى اثنين و 8 مصابين.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن 6 إسرائيليين أصيبوا بمحطة للحافلات بضاحية راموت الاستيطانية وتمتحييد المسلح.

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية أفادت منذ قليل، بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات.

وعلي الجانب الآخر، استشهد، فجر الخميس، شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالم واجهات أمام سجن "عوفر" العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، حيث تم الإفراج عن نصف الدفعة السادسة منالمُعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب "صفقة التبادل".

