عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف سيناء تشارك في تنفيذ مبادرة ( معاً_ضد_العنف) بالمدارس ومجالس المدن

ندوات حول لا للعنف
ندوات حول لا للعنف ضد المرأة

 

شاركت مديرية أوقاف شمال سيناء،  فى تنفيذ  ندوات مبادرة ( معاً_ضد_العنف) بالمدارس ومجالس المدن التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء ، فى إطار حرص مديرية أوقاف شمال سيناء على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المجتمع ، وفى إطار مسابقة أفضل أداء دعوى .

 

و  تحدث العلماء أئمة المساجد المحاضرين فى الندوات التى أقيمت فى (3 ) مدارس بمحافظة شمال سيناء (مدرسة عمرو شكرى الثانوية بنين ، ومدرسة نخل الإعدادية ، ومدرسة الحسنة الإعدادية)، حول موضوع:( لا للعنف لا للتحرش)، 

 

حيث تشارك  مديرية أوقاف شمال سيناء ، في مبادرة ( معاً_ضد_العنف) المتعارف عليها دولياً بحملة ال16يوم  والتى بدأت من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام ، بعدد من الفعاليات .

 

لا للتحرش:

و شارك  العلماء أئمة المساجد  بعقد ندوات: 
فى عدد (26) مدرسة، و فى عدد ( 6) مجلس مدينة بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، وتناول موضوعات تحت عنوان:
( معاً ضد العنف - لا للعنف والتحرش- لا للعنف والتنمر- حرمان المرأة من الميراث - كيف تحمى نفسك من العنف والتنمر ).
 

txt

برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

سيناء أوقاف مبادرة العنف المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الإمارات تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر

قبل انتهاء التسجيل.. شروط حج الجمعيات الأهلية وخطوات التقديم

حقيقة مفاوضات بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. تفاصيل

أول تعليق من روسيا على برنامج التعاون الجديد بين حلف الناتو وأوكرانيا

انتبه.. ما سبب الجفاف والعطش رغم شرب الماء؟

بسبب رسائل على تيليجرام.. اعتقال طفلين مسلمين بألمانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ