أوقاف سيناء تشارك في تنفيذ مبادرة ( معاً_ضد_العنف) بالمدارس ومجالس المدن

شاركت مديرية أوقاف شمال سيناء، فى تنفيذ ندوات مبادرة ( معاً_ضد_العنف) بالمدارس ومجالس المدن التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء ، فى إطار حرص مديرية أوقاف شمال سيناء على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المجتمع ، وفى إطار مسابقة أفضل أداء دعوى .

و تحدث العلماء أئمة المساجد المحاضرين فى الندوات التى أقيمت فى (3 ) مدارس بمحافظة شمال سيناء (مدرسة عمرو شكرى الثانوية بنين ، ومدرسة نخل الإعدادية ، ومدرسة الحسنة الإعدادية)، حول موضوع:( لا للعنف لا للتحرش)،

حيث تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء ، في مبادرة ( معاً_ضد_العنف) المتعارف عليها دولياً بحملة ال16يوم والتى بدأت من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام ، بعدد من الفعاليات .

لا للتحرش:

و شارك العلماء أئمة المساجد بعقد ندوات:

فى عدد (26) مدرسة، و فى عدد ( 6) مجلس مدينة بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، وتناول موضوعات تحت عنوان:

( معاً ضد العنف - لا للعنف والتحرش- لا للعنف والتنمر- حرمان المرأة من الميراث - كيف تحمى نفسك من العنف والتنمر ).

