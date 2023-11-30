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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بابا نويل واشجار.. منتجعات شرم الشيخ تستعد للكريسماس وارتفاع تدريجي في الحجوزات

الاحتفال ياضاءة انوار
الاحتفال ياضاءة انوار الكريسماس

تستعد مدينة شرم الشيخ لموسم الكريسماس هذا العام في اجواء شتوية دافئة حيث تتزين الفنادق بمجمسات بابا نويل  وعربات واشجار  اعياد الميلاد .
مع عودة الحجوزات السياحية مرة اخري من مختلف الجنسيات لمدينة شرم الشيخ .
وقالت شيرين الهواري الخبيرة السياحية بشرم الشيخ إنه بدات الحجوزات تعود مرة اخري لفنادق ومنتجعات شرم الشيخ مع قرب موسم الكريسماس واعياد الميلاد مشيرة إلي انها من المتوقع ان تتجاوز الـ ٨٠ ٪  خلال راس السنة .
وفي سياق متصل استقبل مطار شرم الشيخ الدولي نحو ٤٨ رحلة طيران من مختلف الدول  من بينها  ١٢ رحلة طيران داخلية للقاهرة والاقصر والغردقة والإسكندرية .
ومن ناحية اخري استقبل  اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد أحد المؤسسات الروسية العاملة في مجال الغوص والتصوير تحت الماء، بمناسبة مرور 20 عاما علي زياراتهم المستمرة لشرم الشيخ كل عام علي مدار تلك الأعوام.

الكريسماس

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شرم الشيخ الكريسماس

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جنوب سيناء الكريسماس ارتفاع السياحة شرم الشيخ

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