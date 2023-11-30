هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة ؟.. مجدي عاشور يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن سنة الظهر القبلية قال بعض أهل العلم إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، وهناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح ولكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.

وأضاف "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار".

وتابع: السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعا ومتدبرا في صلاة الفريضة.

هل يأثم تارك السنن القبلية والبعدية للصلاة

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة السنة هي التي يثاب فاعلها فى الدنيا والآخرة ولا يعاقب تاركها؛ مبينا أن المحافظة عليها من أحب الأعمال إلى الله – سبحانه وتعالى-.



وأوضح «عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم ترك صلاة السنة؟»، أن المسلم لا يحاسب على ترك صلاة السنة، ولكنه بذلك يضيع على نفسه ثوابا عظيما وأجرا كبيرا.

هل يجوز جمع الظهر والعصر لظروف العمل

تلقى الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا من سيدة عن جمع الصلوات لظروف العمل .

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»، أن «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمع الظهر والعصر، من غير سفر ولا مطر حتى لا يجعل على الأمة من حرج، وتكون الصلاة جمعا فقط وليست قصرا مثل ما يحدث في السفر».

وأضاف عبدالسميع: «يمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعد أذان الظهر في حالات الضرورة، بمعنى أني هصلى الظهر والعصر حتى لا يضيع وقت العصر، فيمكن الذهاب لمشوار وآخر حتى العشاء، فبالتالي يجوز الجمع سواء تقديم وتأخير بنية الجمع، وأصلى الأربع ركعات ولا أقصر في هذا الجمع».

حكم تغيير النية بعد البدء في الصلاة

ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه: "بدأت في صلاة سنة الظهر القبلية ثم فوجئت بشخص يقف بجواري للصلاة جماعة ، فهل يجوز تغيير النية من سنة الظهر الى فرض الظهر للحصول على ثواب الجماعة ؟".

رد المفتي السابق قائلا: لا تغير نيتك في الصلاة وستؤجر على صلاة الجماعة على قدر ما صليت مع الشخص الذي بجوارك .

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا يجوز تغيير النية في صلاة الفرض فلا يجوز بعد ان تبدأ في صلاة الظهر تغيرها إلى صلاة العصر او العكس ، ولكن يجوز تغيير النية في صلاة النوافل كأن تنوي صلاة قيام الليل ثم تغير نيتك إلى صلاة الوتر .