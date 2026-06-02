نيوكاسل يعلن رحيل 4 لاعبين مع نهاية الموسم رسميا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

رحيل 4 لاعبين دفعة واحدة

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي رحيل الثنائي كيران تريبير وإميل كرافت بعد انتهاء تعاقدهما، لينتهي مشوارهما مع "الماكبايس" بشكل رسمي.

كما كشف نيوكاسل عن مغادرة حارسي المرمى جون رودي وماكس تومسون، ضمن التغييرات التي يشهدها الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشملت قائمة الراحلين أيضًا آرون رامسديل، الذي انتهت فترة إعارته ليعود إلى ناديه الأصلي ساوثامبتون، إلى جانب الظهير الأيسر مات تارجت.

في المقابل، أوضح النادي أن الحارس مارك جيليسبي سيواصل مشواره مع الفريق بعد تمديد بقائه لموسم إضافي.

وخاض رامسديل 23 مباراة بقميص نيوكاسل في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، فيما يودع مات تارجت الفريق بعد تجربة امتدت لعدة سنوات، حيث كان من أوائل الصفقات التي أبرمها المدرب إيدي هاو عقب انضمامه إلى النادي، وشارك في 47 مباراة منذ انتقاله من أستون فيلا في يناير 2022.

وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، ليفقد فرصة التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.