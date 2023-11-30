سقوط عنصر إجرامي بسوهاج بحوزته مخدرات بمليون و250 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بسوهاج تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" مُتخذا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض – ميزان حساس).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.