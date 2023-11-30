سيكون للتصدير.. وزير التجارة يضع حجر الأساس لمجمع مصانع للأجهزة المنزلية بالسادات

باستثمارات 105 ملايين دولار..

قام وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بوضع حجر الأساس لمجموعة مصانع ميديا في مصر في منقطة السادات على مساحة 2200 متر مربع باستثمارات بلغت 105 ملايين دولار ليبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر نحو 247 مليون دولار تعمل على توفير 3900 فرصة عمل.



من جانبه قال عمرو سعيد رئيس مجلس ادارة ميديا مصر إن نحو 40 إلى 50% من حجم إنتاج المجمع سيكون للتصدير لافتا أن حجم الانتاج السنوى من الثلاجات سيبلغ 1.1 مليون ثلاجة سنويا ،وفي الغسالات 650 الف غسالة لافتا إلى أنه من المستهدف أن تتراوح نسبة المكون المحلي من 50 إلى 70%.



وأضاف أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المصنع بالربع الأول من 2025.

وأكد سعيد أن ما نقوم به اليوم وأيضا خططنا التوسعية المستقبلية يأتي إحدى ثمار الجهود المقدرة والتعاون طويل للأمد بين المجموعة والحكومة المصرية والأجهزة الرقابية بالدولة الداعمة للاستثمار .



من جانبه قال السفير الصيني بالقاهرة ليو ليتشانج إن مجموعة ميديا الصينية لها تجارب ممتدة في السوق المصري وتلقى منتجاتها من الثلاجات وغسالات الأطباق اقبالا كبيرا من قبل المستهلك المصري.



وأضاف أن بناء مصنع جديد للمجموعة سيشجع مزيدا من الشركات للاستثمار وانشاء مصانع أخرى في مصر والعمل على خلق فرص عمل للسكان المحليين وإعداد الكفاءات وزيادة عائدات النقد الأجنبي بمصر.



وأوضح ليتشانج أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة مؤكدا استمرار تواصل الرئيس شي جينبينغ على التواصل المكثف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد حقق التعاون العملي بين البلدين سلسلة من النتائج المثمرة بفضل القيادة الاستراتيجية لرئيسي البلدين.



وأكد أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتجاوز حجم الاستثمارات الصينية غير المالية في مصر 2.5 مليار دولار على مدى عشر سنوات ماضية، أغلبها تركز على الصناعات التحويلية التي تعطيها مصر أولوية.



وأضاف ليتشانج في أكتوبر الماضي، أصدرت مصر بنجاح سندات باندا في الصين وهي أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات ،كما أتم بنك التنمية الصيني إجراءات تقديم قروض بقيمة 7 مليارات يوان إلى البنك المركزي المصري.



وأشار إلى أن مشروع CBD الذي تنشأة شركة CSCEC الشركة الصينية الهندسة المعمارية - الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد الرموز البارزة للإصلاح الاقتصادي المصري، ويقع فيه البرج الأيقوني بصفته أطول برج في إفريقيا.



وتابع ليتشانج أن شركتي CREC و AVIC الصينيتين ساهمتا في بناء أول خط سكة حديد كهربائية الأكبر والأكثر تطورا تكنولوجيا في إفريقيا.



ونوه بأن الرئيس شي جينبينغ خلال مقابلته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الشهر الماضي خلال فعاليات الدورة الثالثة لقمة الحزام والطريق إلى أن الجانب الصيني يحرص على تعميق المواءمة مع الجانب المصري حول الاستراتيجات التنموية، وعلى تشجيع الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في مصر ومزاولة الأعمال فيها.

من جانبه، أعرب الجانب المصرى عن تطلعه إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، وعن استعداد مصر لتوفير الدعم السياسي والضمان الأمني بهذا الصدد.



وأكد أن الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع الأصدقاء المصريين على حسن تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة لقمة الحزام والطريق، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية لتحقيق مزيد من التقدم والنمو.



من جانبه قال نائب رئيس هيئة الاستثمار أحمد شرين، إن وضع حجرا الأساس لمجمع المصانع يعد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.



وأضاف سيسهم هذا المشروع الهام بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مصر .



وأكد شرين، أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم كل الدعم للشركات الاجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات والوقوف على المشكلات التي تواجهها وتعمل على حلها بأقصى سرعة.

تابع من هذا المنطلق، حصلت شركة ميديا على الرخصة الذهبية وهي الموافقة الواحدة يمنحها مجلس الوزراء للمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وذلك من أجل التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ

الاستثمار.



وشدد على أن الهيئة العامة للاستثمار حريصة كل الحرص على دعم الشركات الصينية وتشجيعها على الاستثمار في مصر والتوسع في الشركات القائمة حيث تتمتع كل من مصر والصين بعلاقات تاريخية متميزة معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين لمستوى استثنائي يعود بالنفع على شعوب البلدين