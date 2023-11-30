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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وهيدرو .. ضبط صفقة مخدرات بمليون و200 ألف جنيه بالفيوم

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالفيوم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

 وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة طامية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بإحدى المزارع بدائرة المركز.. وبحوزتهم (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو). 

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000 جنيه تقريباً). 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

الأسلحة والذخائر المخدرات والأسلحة المواد المخدرة صفقة مخدرات عناصر تشكيل عصابى وزارة الداخلية

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