التجاري الدولي وفيزا يمنحان 30 ألف دولار لثلاث رائدات أعمال مصريات

أعلنت شركة فيزا والبنك التجاري الدولي CIB منح 30 ألف دولار لثلاث رائدات أعمال مصريات فزن بمسابقة "She's Next" التي تهدف لتمكين المرأة.

وحصلت كل من هدير شلبي مؤسسة شركة للملابس الصديقة للبيئة وسلمى تمام مؤسسة شركة للتجميل ونيهال علي مؤسسة شركة تقنية المالية "Fincart" على 10 آلاف دولار لكل منهن.

كما فازت نيهال علي بجائزة اختيار الجمهور والبالغة 10 آلاف دولار أيضًا.

وستحصل الفائزات على برنامج تدريبي لمدة عام من الوكالة الأمريكية للتنمية لتطوير مهاراتهن في إدارة الأعمال.

وتأتي المسابقة في إطار جهود فيزا وCIB لدعم ريادة الأعمال النسائية والتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.