الكهرباء : افصل الراوتر بيستهلك 10كيلو وات شهريا

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، في إطار حملة الشركة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وعودة ذلك على المواطن بتقليل فاتورة الكهرباء.

ومن هذه النصائح طريقة استخدام الراوتر وترشيد الاستهلاك عن طريق فصل الراوتر أو أجهزة الشبكات اللاسلكية التى تعمل 24 ساعة يوميًا في أغلب البيوت، وكتير من الناس لايعلم إنها تستهلك كهرباء حتى من غير استخدام

وأشارت الشركة أن الراوتر العادي يستهلك ما بين 8 إلى 15 واط في الساعة، وهذا يعني تقريبًا 10 كيلووات/ساعة شهريًا .

نصائح لاستخدام الراوتر



- فصل الراوتر وقت النوم أو السفر فأثناء السفر أو الليل،لايتم استخدامه لذلك فصله يقلل الاستهلاك ويخفف الحمل.



- تفعيل خاصية الجدولة (Wi-Fi Schedule) معظم الراوترات الحديثة فيها خاصية تتيح إيقاف وإعادة تشغيل الـ Wi-Fi تلقائيًا في أوقات محددة.



- تقليل من البث الزائد (Reduce Signal Range) لو الراوتر يدعم تقليل مدى الإشارة (Transmit Power)، قللها في حالة عدم الحاجة لمسافة تغطية كبيرة.

- حدث الراوتر باستمرار لإن التحديثات لاتحسن الأداءفقط لكنها تقلل استهلاك الطاقة أيضا.

- استخدم راوتر موفر للطاقة أو فيه خاصية Energy Saving Mode

- افصل أي أجهزة متوصلة بالـ USB في الراوتر (مثل هارد أو طابعة) لإنها تستهلك كهرباء إضافية حتى لو لم تكن مستخدمة



- توصيل الراوتر بمشترك فيه فيوز أمان يحميه من أي زيادات مفاجئة في التيار ويحافظ عليه من التلف.

نصيحة عند شراء الراوتر



اختار راوتر به خاصية الإغلاق التلقائي أو الجدولة الذكية.

راجع استهلاك الجهاز في وضع التشغيل الفعلي، ليس في وضع الاستعداد فقط.



لاتشتري راوتر بإشارة قوية زيادة عن الحاجة خاصة لو مساحة المكان صغيرة فهذا يزيد في استهلاك الكهرباء.