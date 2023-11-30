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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل احتفالات رأس السنة.. الداخلية تحبط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية للبلاد

العاب نارية
العاب نارية

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع المنافذ ورود حاوية إلى ميناء شرق بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها "بطاطين" كما أضافت التحريات بإحتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد "ألعاب نارية" بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة. 

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت الجهود عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبتة بمستندات الرسالة عبارة عن (144 كرتونة بداخلهم أنواع وأحجام مختلفة من الألعاب النارية بإجمالى 126576 قطعة ألعاب نارية) مخبأة داخل الحاوية وغير مثبتة بالمستندات ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون. 

قدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة (2,350,000 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية احتفالات رأس السنه الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس الالعاب النارية السيطرة الأمنية وزارة الداخلية

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