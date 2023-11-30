موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة فريق سوار الغيني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية. يأتي هذا بعد فوز الزمالك في المباراة الافتتاحية على أبو سليم الليبي بهدف سجله يوسف أوباما.

تقام المباراة على استاد السلام بالقاهرة، وتم التوصل إلى اتفاق بين الزمالك وفريق سوار لإقامة اللقاء على هذا الاستاد. وكانت بداية مشوار سوار في البطولة قد تسببت في خسارته أمام ساجرادا الأنجولي بنتيجة 2-0.

من المقرر أن يُقام اللقاء في يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، ويستضيف استاد السلام هذه المباراة بدلاً من المقرر أن تُلعب في كوت ديفوار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الأندية نظرًا لعدم ملاءمة ملعب سوار لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6. سيكون هذا اللقاء فرصة للزمالك لتحقيق فوز ثانٍ وتعزيز موقعه في المجموعة.