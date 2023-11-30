بيطري الشرقية يضبط 8 أطنان دواجن مخالفة خلال حملات تفتيشية بكفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن-الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية ) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك بمركز كفر صقر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط (٨٠٠٠ كجم ) تقريباً دواجن مخالفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.