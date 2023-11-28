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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية ووزير الري يُشاركان اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لإختيار من يمثلهم رئيساً لمصر قائلاً: "علينا أن نقدم صورة مشرفة أمام العالم تؤكد أن مصر تشهد حراكاً ديموقراطياً على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر".

 

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري .

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية توعية طلاب وطالبات الجامعة والعاملين بأهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10- 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

 

وخلال الاجتماع نوه المحافظ إلى أن المحافظة تُعد من المحافظات الكبرى حيث تضم 509 قرية و5162 تابع ويمثل اقتصاد محافظة الشرقية حوالي 33 %من الناتج المحلي الاجمالي إقليم قناة السويس وحوالي 5 % لمصر لافتاً إلى أن الشرقية تشهد طفره حقيقية في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية لتحسين جودة حياه المواطنين قائلاً "إننا مستمرون في العمل والعطاء والأداء والمتميز وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة".

ومن جانبه أعرب وزير الموارد المائية والري عن سعادته للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق والتي تمثل صرحاً علمياً وتعليمياً هاماً يُساهم في بناء وتقدم المجتمع مقدماً الشكر لدعوته الكريمة للانضمام للمجلس ومتمنياً أن تظل جامعة الزقازيق الداعم الرئيسي لخطط التنمية والبناء والاستمرار في تأدية رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الزقازيق ويأمر برصف طريق المعلمين

بينما رحب رئيس جامعة الزقازيق بوزير الموارد المائية والري لانضمامه لمجلس الجامعة كونه يمثل إضافة حقيقيه للعمل المهني والأكاديمي داخل الجامعة مقدماً الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه الدائم على المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

وعلى هامش الاجتماع حرص محافظ الشرقية ووزير الموارد المائية والري ورئيس جامعة الزقازيق على تكريم الطالب يسري سامي محمود المقيد بكلية التربية الرياضية لحصوله على الميدالية البرونزية على مستوى العالم والذهبية على مستوى القارة الأفريقية في رياضة الجودو بمنحه درعاً تذكارياً مقدم من جامعة الزقازيق متمنين له الاستمرار في التفوق الرياضي وتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية والعالمية.

الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية التعليم والطلاب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدراسات العليا والبحوث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشروعات الخدمية والتنموية الناتج المحلي الاجمالي الموارد المائي الموارد المائية والري رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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