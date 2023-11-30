إسرائيل: مهمتنا تفكيك حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ان مهمتنا الأولى تفكيك "حماس" والثانية إطلاق سراح جميع الرهائن الـ240.

وقال مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لـ"سي إن إن" إن إسرائيل ستمدد الهدنة مقابل كل يوم تواصل فيه حماس إطلاق سراح 10 رهائن أحياء.

وأضاف ريجيف في تصريحات لشبكة CNN، إن موقف إسرائيل بشأن أي تمديد للهدنة الإنسانية للقتال واضح تمامًا، لافتا: "في كل يوم، اتفقنا على تمديد إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، إذا استمرت حماس في إطلاق سراح 10 رهائن في اليوم، فسنقوم بتمديد الهدنة".

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثو ميلر، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الكويتي الشيخ سالم آل صباح اليوم.

وقال ميلر في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، إن الوزيرين ناقشا الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أتاحت إطلاق سراح الرهائن وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

ووفقا لـ ميلر، شدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الكويت والشركاء الإقليميين لإقامة دولة فلسطينية مزدهرة وقابلة للحياة.