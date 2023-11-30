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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

صدى البلد

استشهد، فجر الخميس، شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن "عوفر" العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، حيث تم الإفراج عن نصف الدفعة السادسة من المُعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب "صفقة التبادل". 
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عامًا) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي أمام سجن "عوفر" العسكري. 


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. 


وفي وقت سابق فجر اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال عن 30 معتقلا فلسطينيا، بينهم 15 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة. 


ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 15 من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن 8 معتقلين مقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 7 معتقلات من داخل أراضي الـ48.

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