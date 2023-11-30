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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة .. Spotify تكشف عن الأكثر استماعًاً فى مصر والوطن العربى لأول مرة

صدى البلد

يعلن Spotify عن ملخص 2023 Wrapped المرتقب، والتي يعرض أفضل الفنانين والأغاني والألبومات والبودكاست لهذا العام والتي تركت بصماتها على تجارب الاستماع لأكثر من 574 مليون شخص حول العالم.
 

بالإضافة إلى الكشف عن أبرز المستجدات الموسيقية لهذا العام، يقدم "ملخصك الشخصي لWrapped"، وهي تجربة مستخدم مخصصة وغنية بالميزات التفاعلية المصممة لتمكين عشاق الموسيقى من التفكير في رحلتهم الصوتية الفريدة طوال عام 2023. ويحظى ملخص Wrapped لهذا العام بأهمية خاصة حيث يحي Spotify الذكرى السنوية الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 تميز عام 2023 بالتنوع الصوتي عبر جميع القوائم، مع زيادة ملحوظة بنسبة 224٪ في استماع الموسيقى المحلية في مصر. تعكس ملخصات Wrapped مصر لعام 2023 هذه الاتجاهات بوضوح، مما يوضح التأثير المتزايد للموسيقى المحلية والبودكاست مع استمرار نمو قاعدة مستخدمي Spotify.

الفنانين العرب الاكثر استماعا في الشرق الاوسط  وشمال أفريقيا

عصام صاصا
ويجز
عمرو دياب
آحمد سعد
كايروكي
ElGrandeToto
مروان بابلو
Draganov
Husayn
kouz1
 

الأغاني العربية الأكثر إستماعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

“قالوا عليكي” لمحمد سعيد
“البخت” لويجز
“مسا مني ليكو” لعصام صاصا
“براحة يا شيخة” لبهاء سلطان
“قلب في الدفاتر” لمُسلِم
“يمكن خير”  لرامي صبري
“بأمارة مين” لفريد
“مخصماك” لنوال
“ايه اليوم الحلو ده” لآحمد سعد
“بسرح و اتوه” لكايروكي

أكثر الفنانين إستماعاً في مصر
عصام صاصا
عمرو دياب
ويجز
كايروكي
آحمد سعد
مسلم
مروان موسى
محمد سعيد
عفروتو
مروان بابلو

أكثر الأغاني إستماعاً في مصر
“قالوا عليكي” لمحمد سعيد
“مسا مني ليكو” لعصام صاصا
“البخت” لويجز
“قلب في الدفاتر” لمُسلِم
“يمكن خير”  لرامي صبري
“براحة يا شيخة” لبهاء سلطان
“مخصماك” لنوال
اختياراتي (مستر إكس) – أحمد سعد
“بسرح و اتوه” لكايروكي
Freedom Music: Scene Cypher 3 – Wingii

أكثر الألبومات إستماعاً في مصر
روما – كايروكي
معايا هتبدع – رامي صبري
باي – مهاب
HEROES & VILLIANS – Metro Boomin
تيجي نتراهن – تامر عاشور
SWITCH- Husayn
Starboy – The Weeknd
سيجارة – بهاء سلطان
علم قلبي - عمرو دياب
نساي – شيرين

أعلى قوائم الأغاني استماعاً في مصر
التوب
أقوى المهرجانات
روقان
ملوك السين
أغاني ترند
رقص وفرفشة
ساعة فراق
حب وغرام
مصري جديد
 معاك في الزحمة
 

أعلى قوائم البودكاست استماعاً في مصر

فنجان مع عبدالرحمن أبومالح
الطريق إلى النجاح - د. إبراهيم الفقي
بودكاست تَنفَّسْ
دوباميكافين
وعي
قهوة بدون سكر
بودكاست صحب
karohat - كاروهات
بودكاست متاهة
Droos Podcast - دروس بودكاست

Spotify “البخت بهاء سلطان عصام صاصا عمرو دياب مروان موسى

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