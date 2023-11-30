مفاجأة .. أحمد حجازي على رادار 3 أندية إنجليزية وثنائي اسكتلندي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عودة المدافع المصري أحمد حجازي إلى رادار بعض الأندية الأوروبية بعد فترة غياب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت شبكة "TEAMtalk" إلى اهتمام أربعة أندية إنجليزية، وهي بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف سيتي، بالتعاقد مع حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضحت الشبكة أن حجازي أيضًا أصبح محط اهتمام كبير لفرق كبيرة في الدوري الإسكتلندي مثل سيلتيك ورينجرز. ورغم عدم حسم مستقبل حجازي بعد في اتحاد جدة، يظل اسمه محل اهتمام الأندية الأوروبية التي تسعى لتعزيز خطوطها الدفاعية.