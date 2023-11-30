الشباب وتعزيز الهوية الوطنية.. ندوة بجامعة برج العرب التكنولوجية

عقدت جامعة برج العرب التكنولوجية برعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، ندوة بعنوان الشباب وتعزيز الهوية الوطنية بالتعاون مع مؤسسة ارتقاء بهدف تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعة حيث إن الهوية تعمل على اعتزاز الفرد بذاته.

و تناولت الندوة أهمية المحافظة على تاريخ الدولة وتراثها حيث إن أي دولة يرتبط تاريخها بدرجة كبيرة بالهوية الوطنية، وذلك من أجل الاستثمار الجيد للعقول المبدعة حيث إن الوطن هو البيت والهوية. وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عُقد بجامعة بور سعيد يوم السبت الماضي بإستمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، والاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

و أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة، وصانعي المستقبل. وقال الجوهري، في بيان صحفي، إن الجامعة تحرص على غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، من خلال البرامج التعليمية والثقافية المختلفة، التي تتناول تاريخ مصر وحضارتها، وإنجازاتها في مختلف المجالات. وأضاف أن الجامعة تنظم العديد من الفعاليات والندوات، التي تستهدف توعية الشباب بقضايا الوطن، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل. وأوضح أن الجامعة تحرص على توفير بيئة أكاديمية جاذبة للطلاب، تساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعدادهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.

و أوضحت الدكتورة عبير قاسم، نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والمشرف علي هذه الندوة، في كلمتها حرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة علي الاهتمام دوماً ببناء شخصية الطالب وتوفير الدورات له وتنظيم الندوات التي تهدف الي دعم طالب الجامعة ومساعدته علي بناء شخصيته والتعرف علي مهاراته، واستكملت حديثها بتعريف الهوية الوطنية بأن الانسان بلا هوية هو مخلوق يهيم في الارض بلا روح أو هدف، ومن هنا حرص قطاع شؤن التعليم والطلاب بالجامعة علي الاهتمام بتعزيز هوية الطالب الوطنية وغرس الانتماء للوطن وتعميق مفهوم الولاء لديه. حاضر خلال الندوة الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، العميد الدكتور احمد عبد المجيد مدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الإعلام جامعة القاهرة. شارك حضور الندوة الأستاذ الدكتور ابراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والأستاذ الدكتور امين عمار وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وطلاب الكليتين كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.