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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تقديم عرض الأول من تشرين..

فقرة غنائية للوفد العماني في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

صدى البلد

قدم الوفد المشارك من سلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مجموعة من الأغنيات الفلكلورية الخاصة بهم مرتديين الزي العماني وسط تفاعل كبير ظن الحضور من كافة الجنسيات وسط حالة من الفرح والبهجة سادت المكان.

وكان الوفد العماني قد قدم عرض مسرحية  الاول من تشرين والمسرحية للمخرج: عمير أنور، تأليف: مازن الزدجالي، والممثلين : 
١/ مازن الزدجالي 
٢/ عادل البوسعيدي
٣/ سلطان العريمي
٤/ فاطمة البلوشي 
٥/ محمد النعيمي
٦/ عبدالله اليعربي 
٧/ عبيد الغافري 
٨/ احمد مستهيل رمضان 
٩/ ياسر الصبحي

الطاقم الفني : 
عبدالرحمن الزيدي
ناصر الشكري 
طارق الغافري 
ابراهيم الجساسي 
وليد البادي 
أسامة الريسي

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ويختتم اليوم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي فاعليات دورته الثامنة، والتي أقيمت في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور لفيف من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب .

ويقدم حفل ختام المهرجان الفنان طه خليفة والفنانة التونسية مريم الصياح ، وسيتضمن الحفل فقرة فنية نتاج الورشة التي أقامها المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" خلال فاعليات المهرجان ، كما سيتضمن الحفل فيلم قصير عن مكرمين حفل الختام ، وكذلك فيلم قصير عن حصاد الدورة الثامنة للمهرجان .

كما سيتم تكريم لجان المهرجان خلال الحفل ، وكذلك تكريم مخرج حفلي الافتتاح والختام ، والإعلان عن أفضل شخصية مهنية للدورة الثامنة ، وجوائز الدورة الثامنة للمهرجان ،بالإضافة لبعض المفاجأت التي سيتم الإعلان عنها .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة  اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

أحمد عبد الحميد الدورة الثامنة الفنان والمخرج مازن الغرباوي الفنانة التونسية المسرحيين المصريين المخرج مازن الغرباوي

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