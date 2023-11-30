كواليس مسلسل العودة.. وليد فواز بالصعيدي في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد" يوم الجمعة القادم، الفنان وليد فواز الذي يظهر بالزي الصعيدي في كواليس مسلسل العودة إلى يعرض حاليا على إحدى الفضائيات المصرية.

ويكشف فواز خلال اللقاء كواليس مسلسل العودة الذي يشارك في بطولته مع شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي رومانسي ويناقش العديد من القضايا ومنها تهريب الاثار.

ويستعرض المشاريع الضخمة التي اقيمت في محافظات الصعيد والشكل الجديد الذي تظهر به تلك المحافظات

ويتحدث عن كواليس مسلسل صوت وصورة الذي شارك في بطولته مع النجمة حنان مطاوع وعدد كبير من النجوم والذي حقق نجاحا ضخما، وجسد فواز خلال احداث المسلسل شخصية عبد الغني وهو زوج لديه العديد من المتناقضات في شخصيته، ولاقى المسلسل رد فعل ضخم بين المشاهدين، كما يتحدث فواز ايضا في الحلقة عن مشاركته في مسلسل الف ليلة وليله الي سيعرض في شهر رمضان القادم والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان ياسر جلال والنجمة نور اللبنانية، ويتحدث ايضا عن مشاركته في مسلسل حق عرب مع الفنان احمد العوضي

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.